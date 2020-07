Milan, Saelemaekers riscattato dall'Anderlecht

MANOVRE ROSSONERE

Arrivato a gennaio in sordina e avvolto da un certo scetticismo, Alexis Saelemaekers ha convinto il Milan che lo ha ufficialmente riscattato dall'Anderlecht. "AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga si lega al Club rossonero sino al 30 giugno 2024" si legge nella nota. Un'operazione complessiva da 7 milioni di euro, la metà dei quali versata a gennaio.

Quattro gare in Serie A per un totale di 80 minuti, 2 in Coppa Italia con soli 12'. In pratica al 21enne esterno belga sono bastati 92', poco più di una partita intera, per convincere il Milan a puntare su di lui per il futuro. L'identikit, d'altronde, è perfetto per il nuovo Milan che verrà: giovane, talentuoso e dall'ingaggio contenuto. Una conferma che potrebbe accelerare la partenza di uno tra Davide Calabria e Andrea Conti, i due terzini che si giocano con Saelemaekers una maglia da titolare.

