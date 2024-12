Milan, rinnovo Theo Hernandez: o si arriva all'accordo o addio a giugno

Theo Hernandez è uno dei giocatori del Milan più in difficoltà in questa prima fase di stagione. Una situazione che potrebbe spingere la società rossonera a non accettare le richieste di rinnovo del francese che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si aggirerebbero sugli otto milioni di euro a stagione. Una cifra che potrebbe raggiungersi come con Leao partendo da una base di sette milioni più bonus, ma le ultime prestazioni stanno rallentando le operazioni di rinnovo con possibile addio a giugno.