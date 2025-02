Milan, retroscena Gimenez: la trattativa partita dallo scorso estate

L'arrivo di Santiago Gimenez al Milan ha animato i tifosi rossoneri e non solo, tuttavia si tratterebbe di una trattativa studiata a tavolino da tempo. A spiegarlo è Calciomercato.com che ha rivelato come l'agente dell'attaccante messicano Rafaela Pimenta avrebbe iniziato a lavorare per il trasferimento già a partire da settembre quando l'ex calciatore del Feyenoord si è appoggiato su di lei. Un'operazione che si è poi concretizzata nelle scorse settimane portando Gimenez a Milano.