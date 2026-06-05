Milan, occhi su Goncalo Inacio dello Sporting Lisbona

Nonostante il futuro del Milan sia ancora molto nebuloso, dall'estero arrivano voci di calciomercato che riguardano proprio i rossoneri. Secondo quanto riportato dal giornale portoghese "Record", il Diavolo avrebbe avviato i primi contatti per Gonçalo Inácio, difensore centrale dello Sporting Lisbona. Il classe 2001, convocato per i prossimi Mondiali, ha un contratto fino al 2030 con il club lusitano, con cui quest'anno è sceso in campo 46 volte (3 gol e 3 assist). Secondo il sito specializzato Transfermarkt, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni.