Milan, Massara: "Sarà Ibrahimovic a decidere il suo futuro"

"Ibrahimovic sta facendo delle cose straordinarie, sarà una valutazione sua nel vedere come si sente e come vuole proseguire". Parole del direttore sportivo del Milan Frederic Massara, intervistato poco prima del fischio d'inizio della semifinale di Coppa Italia contro la Juve, circa il futuro del centravanti svedese legato ai rossoneri da un contratto di sei mesi con opzione per i successivi dodici. "Siamo molto felici di averlo con noi, è un campione che fa la differenza sempre. La fa qui ma la farebbe in qualsiasi squadra. E' fenomenale".

Poi Massara ha spostato l'attenzione sulla Coppa Italia e sulla doppia sfida con la Juve: "E' una partita molto importante di una competizione che ci interessa molto. Abbiamo la possibilità di arrivare in finale, è un qualcosa che vogliamo cercare di raggiungere. Sarà una bella gara. La coppa la strada più breve per l'Europa? Al di là della chiave europea comunque è un trofeo a cui teniamo. Vogliamo cercare di andare avanti consapevoli che la partita si gioca su due atti. C'è ancora un campionato da giocare, siamo in rimonta, vogliamo proseguire l'avvicinamento in Europa anche attraverso il campionato".