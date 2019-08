La squalifica di Angel Correa è finita, ma il Cholo Simeone non convoca l'attaccante neppure per la terza giornata di campionato. Il giocatore dell'Atletico Madrid, nel mirino del Milan, aveva saltato le prime due gare di Liga dopo l'espulsione nell'ultima partita della scorsa stagione e il conseguente stop del giudice sportivo, stavolta invece resta fuori per motivi legati probabilmente anche al mercato.