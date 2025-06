Da giorni ormai Ardon Jashari è al centro di diversi discorsi di mercato. Il pressing del Milan per lo svizzero, che avrebbe già detto di sì ai rossoneri, è notevole, ma il Bruges non ha ancora accettato le offerte presentate dal ts Tare. E adesso attenzione all'inserimento del Borussia Dortmund, interessato al 22enne e con ormai virtualmente in cassa i 65 milioni di euro che il Chelsea verserà per acquistare il cartellino di Gittens.