Il futuro di Samu Castillejo potrebbe essere ancora in Spagna e sempre con la maglia del Villarreal, dove ha giocato fino all'estate scorsa prima del trasferimento al Milan per 18 milioni di euro più il cartellino di Bacca. Gli spagnoli, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', sono interessati al giocatore, ma non sono disposti a investire le stesse cifre.