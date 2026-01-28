Milan, il Bournemouth vuole riscattare Jimenez: ecco le cifre

28 Gen 2026 - 10:14
Dopo aver lasciato il Milan la scorsa estate, Alex Jimenez sembra aver trovato la sua dimensione al Bournemouth. Il classe 2005 ha collezionato 20 presenze e un gol tra Premier League e FA Cup e gli inglesi hanno tutta l'intenzione di riscattarlo. Come riportato da Tuttosport, dopo i 2 milioni di euro per il prestito, il Bournemouth ne verserà altri 20, la metà dei quali andrà nelle casse del Real Madrid. Per i rossoneri si tratterà comunque di una plusvalenza significativa. 

