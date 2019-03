MILAN, GATTUSO: "MIO FUTURO? SAPRETE TUTTO TRA DUE MESI"

29/03/2019

Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Samp, il tecnico del Milan Rino Gattuso ha risposta anche a una domanda relativa al suo futuro: "Lo conoscerete tra due mesi, non è la priorità, non penso al mio contratto, ma solo a raggiungere il nostro obiettivo. Non penso a me. Tra due mesi saprete cosa penso, per ora sono focalizzato solo sul mio lavoro. Sento tante chiacchiere e mi faccio scivolare tutto addosso. A fine campionato vi dirò cosa penso".