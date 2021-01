Milan, Frank Lampard apre al prestito di Fikayo Tomori

OBIETTIVO ROSSONERO

Fikayo Tomori si avvicina al Milan. La conferma arriva direttamente da Frank Lampard. "E' un giocatore in via di sviluppo - ha spiegato il tecnico del Chelsea aprendo alla possibilità di una cessione del giocatore a titolo temporaneo -. Quest'anno abbiamo cinque difensori centrali, quindi la situazione è difficile con alcuni di loro che non giocano regolarmente ed è per questo che Tomori potrebbe andare in prestito". Getty Images

Dichiarazioni molto interessanti per Maldini & Co., da tempo sulle tracce del difensore dei Blues e ora pronto a piazzare l'assalto definitivo per portare il calciatore a Milano con l'obiettivo di puntellare il reparto arretrato. "L'anno scorso abbiamo avuto quattro difensori centrali, ma non posso giocare con tutti e quattro in una partita - ha aggiunto Lampard per spiegare la situazione di Tomori -. È un giovane calciatore e ha avuto un enorme crescita nelle ultime due stagioni".