Milan e Juve seguono De Cuyper per il post Theo e Cambiaso

Il belga che conquista. Maxim De Cuyper dopo l'ennesima stagione ad alto livello con il Club Bruges sembra pronto per fare il salto in una big. A maggior ragione nella prossima sessione di mercato in cui sulle corsie laterali ci sarà un grande via vai in giro per l'Europa. In particolare in Italia, dove due top club come Milan e Juve hanno più o meno in programma la cessione dei loro terzini: Andrea Cambiaso e Theo Hernandez. Il 24enne belga opera principalmente sull'out di destra e, secondo quanto riportato da Tuttosport, piace moltissimo ai vertici bianconeri e a quelli del Diavolo. La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 25 milioni di euro ma, considerando le prestazioni di alto livello anche in Champions League, è possibile che si scateni un'asta su di lui.