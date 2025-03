Milan, Conceiçao sul suo futuro: "Dipendo solo dai risultati"

Sergio Conceiçao ha parlato alla vigilia della sfida di domenica sera al Maradona contro il Napoli. Inevitabilmente, nel corso della conferenza stampa, si è parlato anche del suo futuro sulla panchina del Milan: "Un incontro coi dirigenti per parlare di futuro? Non ne ho bisogno, io devo lavorare e non devo pensare ad altro. Io dipendo dai risultati e basta. La prossima partita è la cosa più importante. Non ho bisogno di nessuno che mi dica di star tranquillo. Sennò sembro un bambino. Sono qua, ho il contratto con il Milan e non ho bisogno che qualcuno mi dica qualcosa in più. Abbiamo due obiettivi: Coppa Italia e quarto posto, poi la Supercoppa e gli ottavi di Champions che sono stati una delusione".