Milan, Conceiçao: "Il club ha provato a parlarmi del mercato ma..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Cagliari, Sergio Conceiçao è stato stuzzicato anche sul tema mercato: "Devo dire la verità: la dirigenza ha provato a parlarmi di questo tema, ma il momento era sbagliato perché avevamo partite importanti. Non è il momento giusto, so che è importante e dobbiamo parlarne, ma in questo momento la cosa più importante per me è la partita col Cagliari, il giorno dopo forse avremo tempo di parlare anche di questa cosa, che sicuramente è importante".