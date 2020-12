Milan, caccia al vice Ibra: anche Llorente nella lista rossonera

L'INDISCREZIONE

Sarà il fatto che a 39 anni anche il Benjamin Button del calcio ha la necessità di rifiatare (e i malanni degli ultimi giorni lo confermano), sarà anche che in rosa non esiste un'altra prima punta. Resta il fatto che il Milan cerca un'alternativa a Ibra che non costringa però il club a svenarsi. I nomi sul taccuino rossonero sono tanti, da Milik a Pavoletti passando per Scamacca. Nelle ultime ore sono stati avviati sondaggi anche per Fernando Llorente.

Separato in casa Napoli già da un po' (Gattuso non lo ha mai preso in considerazione) ha il vantaggio, rispetto al collega in scadenza e fuori rosa Arkadiusz Milik, di non costringere la dirigenza rossonera a spendere troppo. Llorente ha contatti ben avviati con la Sampdoria, che gli offre sei mesi di contratto più un'opzione per il rinnovo. E' chiaro, però, che una chiamata del Milan cambierebbe le carte in tavola. Per ora c'è stato solo un sondaggio con l'entourage del calciatore ma di certo l'opzione Llorente è tenuta in seria considerazione dall'ambiente milanista.