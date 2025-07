Milan, Boniface si allontana: "Voglio restare al Leverkusen"

Victor Boniface si toglie, almeno a parole, dalla corsa per diventare il vice-Gimenez al Milan. I rossoneri entro la fine del mercato metteranno a disposizione di Max Allegri una punta da alternare con il messicano e il centravanti del Leverkusen è uno dei nomi più apprezzati per rapporto qualità-prezzo. Il nigeriano però, interrogato sulle possibilità di un futuro lontano dal Leverkusen ha risposto così: "Il mio futuro è qui. Da parte mia sono sicuro al 100% che rimarrò". Dichiarazioni solo di facciata? Sicuramente affermazioni che non aiutano il Milan nell'assalto alla punta.