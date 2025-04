Secondo quanto riporta Calciomercato.com, in Spagna il Real Madrid sta pensando di ri-acquistare Alex Jimenez per fare da vice di Alexander-Arnold, che dovrebbe arrivare dal Liverpool a fine stagione. Lo spagnolo classe 2005 è del Milan, che l'aveva preso proprio dai Blancos che però hanno il diritto di riacquisto: per 9 milioni questa estate, per 12 milioni nell'estate 2026.