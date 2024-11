MILAN, APPUNTAMENTO PER IL FUTURO DI ABRAHAM

In casa Mila si riflette su Abraham. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, prima della fine dell'anno i dirigenti rossoneri parleranno con l'entourage dell'attaccante per il fare il punto della situazione. A pesare sul futuro a Milano del giocatore c'è l'ingaggio da 4 milioni di euro, considerato troppo elevato da Moncada e Ibrahimovic visto il rendimento della punta, e l'eventuale valutazione che farà la Roma del cartellino dell'ex Chelsea. Proprio per questi motivi i rossoneri continuano a mantenere vivi i contatti per Santiago Gimenez del Feyenoord.