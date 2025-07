Vacanze finite in casa Genoa, visite mediche per Stanciu

Visite mediche e poi subito al Signorini per il primo giorno di allenamenti per il capitano della nazionale rumena Nicolae Stanciu, tra i primi acquisti del mercato estivo del Genoa. Stanciu alle 8 ha sostenuto i controlli di rito per poi raggiungere il centro sportivo dove alle 9 in campo è iniziata ufficialmente la nuova stagione dei rossoblù agli ordini del tecnico Patrick Vieira. Svincolato dal Damac Stanciu si era accordato con il club nei mesi scorsi, ed è un centrocampista con spiccate doti offensive. Con la propria nazionale ha giocato 82 partite segnando anche 15 reti. Sono 26 i giocatori convocati per la prima seduta della stagione 2025/26 da parte del tecnico Vieira che questa mattina hanno varcato i cancelli di Villa Rostan. Colazione collettiva e poi i primi lavori sul campo che andranno avanti tutta la settimana. Dal 15 la squadra si trasferirà in Trentino per il ritiro di Moena dove rimarrà due settimane sostenendo anche tre amichevoli contro i dilettanti del Fassa, i tedeschi del Kaiserslauten e il Mantova. Tre gli assenti giustificati il danese Otoa e l'inglese Norton-Cuffy che hanno disputato gli europei Under 21 da poco conclusi con le rispettive nazionali e il messicano Vasquez che nella notte ha vinto con il Messico la Gold Cup sconfiggendo in finale gli Stati Uniti. Questa la lista dei giocatori convocati e al lavoro al Signorini da oggi: Ankeye, Bani, Bohinen, Cuenca, Debenedetti, De Winter, Ekhator, Ellertsson, Ekuban, Gronbaek, Fini, Frendrup, Leali, Lysionok, Malinovskyi, Marcandalli, Martin, Masini Sabelli, Siegrist, Stanciu, Sommariva, Thorsby, Vitinha, Venturino e Vogliacco.