A Miami un altro argentino potrebbe giungere alla corte di Leo Messi: si tratta di Rodrigo De Paul, in scadenza nel 2026 e considerato in uscita dai Colchoneros. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'Inter Miami avrebbe iniziato a intavolare la trattativa per portare in Mls il centrocampista ex Udinese. De Paul sarebbe aperto a volare oltreoceano.