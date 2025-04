Meteora a Roma, protagonista al Benifica: ora Dahl può rimanere in Portogallo

"Che scommessa!", così A Bola, uno dei principali quotidiani sportivi portoghesi, ha esaltato l'intuizione del Benfica di prelevare Samuel Dahl dalla Roma. Il terzino danese era arrivato nella Capitale dal Djurgården per 4 milioni di euro soltanto qualche mese prima, ma dopo non aver trovato spazio nei primi mesi in giallorosso il classe 2003 ha deciso di fare le valige e trasferirsi a Lisbona. In questi mesi Dahl ha impressionato tutti al Benifca, ritagliandosi via via sempre più minuti: ora la sua conferma sembra sempre più probabile, con la Roma pronta a iscrivere una plusvalenza a bilancio.