XAVI: "MI PIACEREBBE ALLENARE IL BARCELLONA"

12/07/2019

"Mi piacerebbe allenare il Barça". Queste le parole in una intervista a 'Mundo Deportivo' di Xavi Hernández che lunedì prossimo inizia la sua carriera da allenatore. L'ex capitano del Barça è dal 29 maggio scorso il tecnico del club qatariota Al-Sadd, con cui ha giocato negli ultimi quattro anni, dopo aver lasciato il Barcellona. Xavi inizierà la fase di pre-campionato con il suo club nella Vall d'en Bas, nella provincia di Girona. "Sono emozionato, non vedo l'ora di cominciare. Sto preparando tutto affinché i giocatori vedano che abbiamo un'idea. Parto da zero, è una nuova avventura per me", è quanto ha dichiarato nell'intervista al quotidiano spagnolo.