VERETOUT, DUELLO NAPOLI-MILAN

26/03/2019

Si preannuncia un'estate calda per Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina piace infatti a Napoli e Milan, pronti a darsi battaglia nella prossima finestra di mercato per mettere le mani sul cartellino del francese. Per l'ex Aston Villa, la Viola chiede una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro.