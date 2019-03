VENEZUELA, IL CT PENSA ALLE DIMISSIONI PER MOTIVI POLITICI

23/03/2019

Dopo il prestigioso successo, seppur in amichevole, contro l'Argentina (3-1) al Wanda Metropolitano di Madrid, il ct del Venezuela non ha escluso di dimettersi a causa della crisi politica nel suo paese. "Oggi abbiamo avuto una esperienza molto amara, sono molto deluso", ha dichiarato Rafael Dudamel a proposito della visita di Antonio Ecarri, ambasciatore in Spagna dell'autoproclamato presidente Juan Guaido, aggiungendo di aver ricevuto il rappresentante di Guaido per rispetto della nazionale che "unisce il Paese". Il selezionatore della 'Vinotinto' ha spiegato di aver rimesso il proprio mandato accusando Ecarri di aver "politicizzato la sua visita alla nazionale".