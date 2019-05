VALENCIA, NEL MIRINO C'È FALCAO

24/05/2019

Secondo L'Equipe, El Tigre Falcao sarebbe intenzionato a lasciare Monaco e la Ligue 1, convinto che il campionato francese non possa più dargli soddisfazione. L'attaccante vorrebbe una nuova sfida nella Liga, il torneo dove ha giocato meglio durante la sua carriera prima di partire in direzione transalpina e inglese. Qualificatosi alla Champions, il Valencia sta cercando un bomber d'esperienza per superare i gironi e dire la propria anche in campionato e per questo Falcao è finito nel mirino. Il giocatore sarebbe ben disposto a lasciare il Monaco per dire immediatamente sì.