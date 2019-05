UNITED-POGBA, MESSAGGIO ALLA JUVE?

16/05/2019

Arriva da Twitter l'ultimo indizio sul futuro di Paul Pogba. L'adidas ha presentato infatti la nuova maglia del Manchster United per la prossima stagione e tra i testimonial scelti per lanciare il nuovo look c'è proprio il centrocampista francese. Un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti e sicuramente nemmeno a Juventus e Barcellona, da qualche tempo sulle tracce del giocatore. Casualità o messaggio di mercato dello United?