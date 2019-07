UFFICIALE: PERIN DEVE FERMARSI 4 MESI, PER ORA TORNA ALLA JUVE

18/07/2019

Perin deve fermarsi, ora è ufficiale. "Il Benfica informa che in seguito agli esami medici effettuati oggi, si è concluso che il portiere Mattia Perin necessita di un processo di recupero più lungo di quanto inizialmente previsto, stimato intorno ai 4 mesi - si legge nel comunicato - .In questo senso, c'è stato un accordo tra i club e i rappresentanti del giocatore, affinché il recupero di Mattia Perin si svolga alla Juventus e, dopo quella fase, il trasferimento del giocatore si concretizzi, come concordato da tutte le parti".