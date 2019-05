UDINESE, DE PAUL: "INTER O NAPOLI, UN ONORE"

07/05/2019

Ridrigo De Paul è tra le poche note davvero liete della stagione dell'Udinese, ma probabilmente a fine stagione cambierà aria, come ha confermato luis taesso al Corriere dello Sport: "È bello quando escono queste notizie perché vuol dire che hai fatto bene. Uno lavora sempre per crescere e per migliorare" ha detto parlando della possibilità di andare all'Inter. Per un argentino, però, il corteggiamento del Napoli, ex squadra di Maradona, deve avere un sapore particolare: "Alla mia famiglia è sempre piaciuto tanto il calcio e sono cresciuto con i racconti su Diego con la maglia azzurra. Quando vado al San Paolo a giocare, tocco con mano l’amore di quella gente: pensate che a Napoli in albergo mi lasciano dei regali solo perché sono argentino come Maradona... Una cosa emozionante".