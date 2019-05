TOTTENHAM, POCHETTINO: "FUTURO? DECIDO DOPO LA FINALE"

24/05/2019

Il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, uno degli allenatori finiti sul taccuino della Juventus, ha ribadito che annuncerà il proprio futuro solo dopo la finale di Champions League. "Non prenderò decisioni se non dopo la finale - ha sottolineato il manager degli Spurs - . E' importante conoscere quali sono i piani futuri del club. Se vogliamo tornare in finale di Champions l'anno prossimo e lottare con il Manchester City e il Liverpool per il titolo in Premier abbiamo bisogno di rinforzi".