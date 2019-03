SIVIGLIA, OCCHI PUNTATI SU RADU

24/03/2019

Le prestazioni di Ionut Andrei Radu con la maglia del Genoa non sono passate inosservate. Sulle tracce del portiere di proprietà dell'Inter si sarebbe messo infatti il Siviglia, che ha inviato un emissario a Marassi per vedere da vicino l'estremo difensore romeno nella gara contro la Juve. Interesse che però non sembra poter cambiare il futuro di Radu, destinato a tornare all'Inter con l'opzione di recompra fissata a 12 milioni.