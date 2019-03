SIVIGLIA, MONCHI: "ROMA IMPORTANTE"

18/03/2019

Monchi torna al Siviglia e nella conferenza stampa di ri-presentazione tocca anche l'argomento Roma: "Sono andato via dal Siviglia perché avevo bisogno di trovare motivazioni esterne per crescere professionalmente. Restando a lungo nello stesso posto credi che quel posto sia il centro del mondo. Sono andato via per crescere, avevo bisogno di aria, di conoscere il mondo per crescere come professionista. Cercavo un posto difficile, avevo molte possibilità e ho trovato nella Roma un progetto che mi aiutasse a crescere. Ora ho potuto valutare l'opzione Siviglia, a livello professionale, come la miglior offerta possibile. Credo che la crescita avvenuta nell'ultimo anno posso metterla a disposizione nel progetto Siviglia. Alla Roma lavoravo 24 ore al giorno, così come farò al Siviglia".