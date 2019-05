SIMONE INZAGHI, IL VICE: "LOTITO VUOL RINNOVARE"

20/05/2019

Mentre continua il toto-mister per la panchina della Juve, da Roma arriva qualche indiscrezione sul futuro di Simone Inzaghi, tra i papabili allenatori dei bianconeri per la prossima stagione. A parlare è Massimiliano Farris, il vice del tecnico della Lazio. "Quello di Simone è un profilo che piace alla Juve, già dalle scorse stagioni - ha spiegato a Diretta Sport Viterbo -. Ma Lotito vuole rinnovargli il contratto e credo che la Juve abbia già in mano un altro allenatore".