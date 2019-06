SASSUOLO, DE ZERBI: "SENSI? CONTENTO SE RESTA MA ANCHE SE VA VIA"

18/06/2019

"Se Sensi rimane siamo contenti, ma se dovesse andar via saremmo contenti lo stresso perchè vorrebbe dire che va a migliorarci. E questo è uno dei nostri obiettivi". Lo ha detto Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo a margine di un evento collaterale agli Europei U21. "Io non mi preoccupo se giocatori come Sensi o Demiral vanno via. Con la società l'idea è migliorare il livello della rosa e sono contento di dove sto. E' una scelta naturale, perchè voglio continuare con quelli che rimarranno per migliorare ancora", aggiunge De Zerbi a Sky Sport. Sulle voci che lo hanno accostato alla Roma, smentite da Totti, De Zerbi dichiara: "Mi dispiace per Totti, ero un suo estimatore da calciatore, ed è triste vederlo andare via da casa sua. E' stato bello vederlo parlare senza filtri e con il cuore in mano".