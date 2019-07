SAMP, OSTI: "SERVONO UN ATTACCANTE ESTERNO E UN DIFENSORE"

08/07/2019

Il ds della Samp, Carlo Osti, fa il punto sul mercato: "Serve un difensore centrale e un attaccante esterno. Ci saranno dei movimenti in uscita e in entrata, ma la squadra non sarà stravolta. Io penso che gli obiettivi dei club si potranno stabilire dopo i primi di settembre dato che il mercato cambia gli equilibri e le ambizioni delle squadre".