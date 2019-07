SAMP, NON C'E' L'ACCORDO PER ROCHA

01/07/2019

La Sampdoria non ha ancora raggiunto l'accordo con il Santos per il giovanissimo difensore Kaique Rocha. Il giocatore, 18 anni, si trova già a Genova dove oggi è stato sottoposto alle visite mediche: sembrava tutto ok, ma il club brasiliano ha respinto l'offerta di 2 milioni per il giocatore che può essere impiegato come centrale, ma anche come esterno destro. Il Santos vuole almeno 3 milioni per Kaique Rocha che ha il contratto in scadenza nel 2020.