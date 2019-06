SAMP, FARI PUNTATI SU KARAMOH ED EDER

24/06/2019

Samp a caccia di esterni per il 4-3-3 di Di Francesco. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, i blucerchiati starebbero seguendo da vicino la situazione di Yann Karamoh ed Eder, voglioso di rientrare in Italia. Da Roma, nel frattempo, arrivano indiscrezioni su un interesse del club ligure anche per El Shaarawy, ma l'ingaggio del Faraone al momento appare decisamente fuori budget.