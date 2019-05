SAMP, DEFREL: "IO RESTEREI QUI..."

05/05/2019

Gregoire Defrel ha fatto il pumto sul suo futuro. "Io devo pensare a finire bene, per rispetto della maglia e dei tifosi. Mi piacerebbe fare ancora qualche gol e ottenere qualche vittoria, a fine stagione si vedrà. Io mi sono trovato molto bene qui, però non dipende solo da me. Avrò tutto il tempo per pensarci dopo la fine del campionato", ha detto il giocatore di proprietà della Roma.