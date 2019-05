ROMA, PALLOTTA: "VOGLIO DE ROSSI NEL CLUB. PARLERO' ANCHE CON TOTTI"

31/05/2019

"Vogliamo che Daniele faccia parte di questo Club per sempre e speriamo che questo succeda". E' questo uno dei passaggi della lunga lettere del presidente James Pallotta inviata ai tifosi della Roma e pubblicata sul sito del club, in cui parla del futuro di De Rossi. "Parlerò con Daniele in privato. Ci siamo scambiati dei messaggi ieri mattina e l'ho invitato a incontrarmi al termine delle sue vacanze per passare un po' di tempo con me. Lo stesso vale per Francesco Totti".