ROMA, CONTATTI PER MARIPAN

19/03/2019

Nonostante il ribaltone, in casa Roma si pensa già al mercato di giugno e i dirigenti giallorossi avrebbero già individuato un rinforzo per la difesa. Si tratta di Guillermo Maripan, centrale dell'Alaves e della Nazionale cilena. Il giocatore piace molto anche al West Ham, ma stando al Daily Mail, la Roma sarebbe in vantaggio e avrebbe già avviato alcuni contatti col club spagnolo per imbastire la trattativa. In giallorosso Maripan potrebbe sostituire Marcano, giocatore ormai destinato a lasciare i giallorossi a giugno dopo l'addio di Monchi.