ROBBEN: "FUTURO? 4 POSSIBILITÀ"

30/05/2019

A 35 anni suonati, Robben sta per intraprendere una nuova avventura lontano dal Bayern Monaco, al netto di condizioni fisiche 'ballerine' che spesso e volentieri lo hanno costretto a rimanere fuori dall'undici titolare di Niko Kovac nell'annata appena conclusa con 6 reti in appena 19 presenze. Intervenuto ai microfoni di 'Voetbal International', l'ex Real Madrid ha stilato la lista delle possibili destinazioni, mostrando grande chiarezza a riguardo: "Ho diviso il tutto in quattro categorie: potrei decidere di andare fuori dall'Europa negli Stati Uniti o in Giappone, oppure rimanerci per un top club o un ritorno in Olanda".