REAL, ZIDANE: "HAZARD GIOCATORE FANTASTICO"

05/04/2019

Zinedine Zidane non nasconde la sua stima per l'attaccante del Chelsea Eden Hazard, da lui definito "giocatore fantastico" e alimentando così i rumors che accostano il nazionale belga al Real Madrid. "Quello che posso dire è che è un giocatore che mi è sempre piaciuto, come tutti sanno", ha detto il tecnico dei Blancos in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro l'Eibar. "Ha giocato in Francia, l'ho seguito molto e lo conosco personalmente, ma non c'è nulla di nuovo in quello che penso di lui come giocatore".