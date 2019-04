REAL, PRIMA OFFERTA PER JOVIC

16/04/2019

Il Real Madrid fa sul serio per Luka Jovic. Stando a quanto riporta il programma tv El Chiringuito, i blancos avrebbero infatti avanzato una prima offerta da 50 milioni di euro all'Eintracht Francoforte per l'attaccante serbo. Netto però il rifiuto del club di Bundesliga, che per lasciare andare il suo bomber chiede almeno 80 milioni.