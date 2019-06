REAL MADRID, UFFICIALE KUBO

14/06/2019

Il Real Madrid non si ferma più in questa sessione di mercato e piazza un colpo guardando al futuro. E' ufficiale l'acquisto del giapponese Takefusa Kubo, prelevato dal Tokyo FC per circa due milioni di euro. Il giocatore, che dovrebbe essere aggregato all Castilla, la seconda squadra dei blancos, nella prossima stagione, riceverà l'ingaggio di un milione all'anno per i prossimi sei anni.