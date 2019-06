PERIN PROPOSTO ALLA FIORENTINA

28/06/2019

La Fiorentina è alle prese con il problema portiere. La società viola è decisa a fare una plusvalenza cedendo Lafont, ma anche Dragowski potrebbe essere sacrificato con una buona offerta dopo l'ottima parentesi a Empoli. Alla Fiorentina è stato proposto Mattia Perin, ma la questione è complicata per l'ingaggio del giocatore e per il costo del cartellino non inferiore ai 10 milioni di euro.