PARMA, IL SOGNO E' BALOTELLI

18/06/2019

E' Mario Balotelli il grande sogno del Parma per l'attacco. I ducali, stando a TMW, starebbero pianificando le operazioni per riportare l'attaccante in Italia dopo tre anni in Francia sfruttando le agevolazioni fiscali prevista nel Decreto Crescita che presto dovrebbe diventare legge. Dopo i primi contatti, nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un incontro tra i dirigenti e l'entourage del giocatore. Summit che potrebbe essere già decisivo, nonostante l'operazione appaia comunque molto difficile soprattutto da un punto di vista economico.