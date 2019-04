NDOMBELE, JUVE IN POLE: PRONTI 70 MLN

19/04/2019

Arriva dall'Inghilterra l'ultima indiscrezione di mercato sulla Juve. Stando al Sun, i bianconeri sarebbero in pole per Tanguy Ndombele. Per il centrocampista 22enne del Lione, nel mirino anche del Manchester City, il club di Agnelli avrebbe già pronta un'offerta da circa 70 milioni di euro.