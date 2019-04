NAPOLI, VERETOUT E MILENKOVIC NEL MIRINO

04/04/2019

Il Napoli guarda in casa Fiorentins. Non solo Jordan Veretout, il club di AdL avrebbe messo nel mirino anche Nikola Milenkovic. Stando a quanto riferito da Radio Marte, ieri sera il ds dei campani, Cristiano Giuntoli, era a Firenze (gli azzurri giocavano ad Empoli) per una tappa di mercato: il dirigente partenopeo ha parlato con i dirigenti viola, confermando l'interesse per i due giocatori.