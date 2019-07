NAPOLI, TENTATIVO PER PEPÉ

16/07/2019

In attesa di sviluppi sul fronte James Rodriguez, il Napoli resta vigile sul mercato degli attaccanti. In particolare, stando a Sky Sport, pare che gli azzurri abbiano fatto un tentativo per arrivare a Nicolas Pepé, ala del Lille nel mirino di mezza Europa. Valutato 60 milioni, sull'ivoriano c'è anche il Psg.