NAPOLI: MAKSIMOVIC, ATTESO IN ITALIA L'AGENTE PER PARLARE DI RINNOVO

12/05/2019

La prossima settimana potrebbero esserci novità sul rinnovo del contratto di Nikola Maksimovic con il Napoli, in scadenza nel giugno 2021. Come riferisce il 'Corriere dello Sport', prima della sfida con l'Inter di domenica prossima è atteso l'arrivo in Italia del suo agente Fali Ramadani, che potrebbe arrivare al nuovo accordo con il club azzurro.