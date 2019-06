NAPOLI, LA FORMULA PER ARRIVARE A JAMES RODRIGUEZ

17/06/2019

Il Real Madrid alza la posta per James Rodriguez. Secondo quanto riferisce Don Balon il club di Florentino Perez avrebbe chiesto al Napoli 55 milioni di euro mentre il Napoli sarebbe disposto a sborsarne 45. L'intesa potrebbe essere raggiunta sulla base del prestito oneroso da 10 milioni e l'obbligo di riscatto (tra un anno) da 40, per un totale di 50 milioni. Dal canto suo il colombiano sarebbe favorevole al trasferimento in azzurro perché molto legato a Carlo Ancelotti, che lo ha allenato al Real e al Bayern Monaco (per un breve periodo).